Inter, Icardi non si allena ancora. Previsto altro vertice con Marotta

In casa Inter si continua a cercare una soluzione al caso Icardi: in giornata è previsto un nuovo vertice, molto probabilmente telefonico, tra l'attaccante argentino, la moglie-agente Wanda Nara, il legale Nicoletti e l'ad nerazzurro Marotta. Nel frattempo l'ex capitano non si è allenato con la squadra agli ordini di Spalletti: si era ipotizzato un suo rientro in gruppo vista l'emergenza infortuni e squalifiche.