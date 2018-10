Inter, Icardi: "Non siamo l'anti-Juve, ci manca qualcosa. Ma cresciamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, dopo la doppietta alla Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Io e l'Inter viviamo lo stesso bel momento, un momento in cui le cose ci riescono bene. Al di là del match di Barcellona abbiamo fatto bene e si vede in campo. Anti-Juve? Noi non siamo l'anti-Juve, ci mancano alcuni gradini per arrivare dove sono loro. Ma siamo contenti di ciò che stiamo facendo. Sappiamo di dover continuare su questa squadra".

Inter più matura? "Stiamo crescendo, lavoriamo per migliorare. Vogliamo giocare con la palla e oggi siamo riusciti a farlo, trovando spazio e giocate per far gol. Questo è il lavoro che si fa in settimana".

Siete cresciuti in difesa? "In Italia è importante non prendere gol. Noi giochiamo per fare gol, quindi quando non lo subiamo sappiamo di poter vincere le partite".