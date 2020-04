Inter, Icardi non vuole restare a Parigi: torna a farsi sotto anche l'Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Atletico Madrid sarebbe tornato in corsa per Mauro Icardi nonostante il PSG sia intenzionato a riscattare il cartellino dopo il prestito dall'Inter. I francesi vorrebbero investire 70 milioni per l'attaccante, che però non pare convinto della permanenza nella capitale. Infatti Wanda Nara spinge per un addio dopo solo un anno, mettendo in cima alla lista delle preferenze l'Italia e dunque la Juventus, ma non disdegnando anche l'ipotesi spagnola.