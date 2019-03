© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco in casa Inter il caso Icardi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si dovrebbe aspettare la giornata di oggi, con gli uomini di Spalletti impegnati alle 15 contro la Spal, per prendere una decisione in un senso o nell'altro. L'argentino non dovrebbe comunque rientrare per il match di giovedì contro l'Eintracht anche se il club lo vorrebbe a disposizione per il derby contro il Milan. Le parti avrebbero stipulato un "patto", si legge sempre, per raggiungere quarto posto ed Europa League. Poi a fine stagione potrebbe essere anche separazione.