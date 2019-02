Inter-Icardi, passo falso pericoloso anche per l'Argentina

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La situazione tra Inter e Icardi potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime convocazioni nella nazionale argentina. Secondo quanto riporta il Clarin, infatti, "Scaloni sa che ogni passo falso di Icardi è pericoloso e sa anche che Aguero pressa con i suoi gol al City. Oggi il Kun è ancora al di fuori della Nazionale, nonostante la sua imponente rilevanza. Lo scenario cambierà se la situazione di Icardi peggiorerà all'Inter? ".

C'è una doppia data Fifa, il 22 marzo contro il Venezuela a Madrid e il 26 dello stesso mese contro il Marocco a Tangeri, ultimi appuntamenti prima della Coppa America in Brasile, entro cui si saprà qualcosa di più. Come sottolinea ancora il Clarin, Icardi deve risolvere una questione anche in nazionale. "Le dichiarazioni dopo l'ultima amichevole in cui ha detto che 'prima non c'era tanta amicizia ma ora siamo tutti giovani e vogliamo dare il massimo'. Parole che non sono piaciute ai senatori. In un momento nel quale celebrare il 2-0 al Messico, il 9 ha aperto una polemica non necessaria su una questione spinosa. Il piano di Scaloni è che Icardi chiarisca pubblicamente".