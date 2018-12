Inter, Icardi pensa al gol ma la tentazione Real è all'orizzonte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, dopo una settimana di botta e risposta tra la moglie/agente Wanda Nara e l'Inter, è pronto per tornare in campo e per fare ciò che gli riesce meglio: segnare tanti gol. Il suo intento è quello di portare i nerazzurri ad ambire per traguardi ambiziosi, con un occhio al mercato che tornerà utile soprattutto in vista dell'estate. Sì perché se la trattativa per il rinnovo va avanti adagio, il Real Madrid ha iniziato a seguire con attenzione la vicenda per arrivare preparato all'estate e a una potenziale offerta. I Blancos sono l'unica squadra oltre all'Inter che affascinano il giocatore e che dunque potrebbero mettere in crisi i dirigenti nerazzurri. Wanda pretenderà che dal rinnovo non venga tolta la clausola valida per l'estero, proprio per lasciarsi una porta aperta verso la Spagna. Dunque, comunque vada, saranno mesi di passione intorno a Maurito, che però, almeno nel comportamento nello spogliatoio, non è cambiato di una virgola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.