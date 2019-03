© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di questa mattina, nel caso in cui le acque tra Mauro Icardi e l'Inter non dovessero calmarsi, il rinnovo sarebbe impossibile da firmare e dunque si dovrebbe arrivare alla cessione. L'argentino vorrebbe restare in Italia, con la Juventus in cima ai pensieri e il Napoli in seconda battuta. I nerazzurri però non sono della stessa idea. Sono due le strade percorribili secondo il club interista: o Icardi trova un acquirente all'estero o resta in nerazzurro fino al 2021. Tocca all'ex capitano e a Wanda Nara trovare una soluzione.