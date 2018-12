© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Icardi dal QS-Sport. Rispetto a qualche giorno fa non è cambiata la volontà comune, dell’Inter e del giocatore, di firmare un nuovo contratto. Tanto meno è mutata la diversa visione sulla questione economica. Marotta dunque punterà sulla voglia del giocatore di proseguire nella sua esperienza a Milano e sull’aiuto di chi, in società, sembra più vicino all’attuale capitano, Javier Zanetti. Un altro aiuto in più al club arriverà dalla sparizione del settlement agreement e dall’ingresso in bilancio, dopo sei anni, dei soldi per la partecipazione in Champions. Nel covare la speranza che anche il prossimo anno l’Europa dell’Inter sia quella della competizione più ambita e importante, Marotta potrà contare su quella spinta economica che le restrizioni Uefa non hanno permesso di utilizzare nelle ultime stagioni, nonché sulla crescente ambizione di Suning.