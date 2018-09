Inter, Icardi: "Possiamo giocarcela con chiunque"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A Sky Sport, dopo il match vinto contro il Tottenham, parla l'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi: "Il gol? Sono capitato lì, da dietro, sono rimasto fuori dall'area, grazie ad Asamoah che mi ha messo una palla fantastica. Siamo consapevoli che siamo forti, possiamo giocarcela con chiunque, anche se siamo partiti così così in campionato. Questa gara l'aspettavamo da tre mesi. Iniziare così ci dà tanta forza per iniziare bene il campionato. Ci lascia tanta fiducia, l'atmosfera giusta per continuare a far bene. Non ci immaginavamo una gara del genere, dobbiamo stare calmi. Non so se si tratta della gara della svolta, ma speriamo di far bene nelle prossime ore. Vecino? Beh, è capitato due volte in area e ha fatto gol (il riferimento è al match contro la Lazio e contro il Tottenham, ndc)".