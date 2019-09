© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora poche ore, poi si conoscerà il destino di Mauro Icardi: resterà all'Inter o troverà una sistemazione all'estero? Se lo chiede anche l'edizione odierna de La Repubblica precisando come, dopo il secco no al Monaco, l'argentino sarebbe invece disposto ad accettare Barcellona e Real Madrid, che però non l'hanno mai cercato. Icardi accetterebbe volentieri la Juventus, ma i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare ai bianconeri in prestito. L'affare si potrebbe fare solo per tanti soldi oppure per il cartellino di Dybala, tolto ieri dal mercato dal ds della Juventus Paratici.