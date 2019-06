Inter, Icardi punta i piedi: Wanda dirà di no a Roma e Juventus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi vuole restare all'Inter. L'ex capitano rischia di bloccare il mercato in entrata, determinato insieme alla sua moglie manager Wanda Nara a continuare a vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione.

Pronto il no a Roma e Juventus - Per raggiungere il loro obiettivo Icardi e Wanda hanno una strategia chiarissima, come sottolinea Sportmediaset: rifiutare qualsiasi soluzione e far sì che l'Inter abbia nuovamente bisogno dell'argentino anche solo a livello numerico. Proprio per questo saranno rispedite prontamente al mittente le offerte di Roma e, probabilmente, Juventus, due squadre con le quali si era parlato rispettivamente di uno scambio con Dzeko o con Dybala.

A breve il summit - Una situazione di rischioso stallo che l'a.d. dell'Inter Beppe Marotta proverà a risolvere nelle prossime ore, quando incontrerà Wanda per cercare di risolvere la situazione. Dagli Icardi, però, filtra almeno per ora un messaggio chiaro: "Non ci muoviamo da Milano".