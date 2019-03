© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è ancora alle prese con il lavoro differenziato in palestra a causa del problema a ginocchio che vorrebbe risolvere in maniera definitiva. Il bomber dell'Inter insiste per ottenere un nuovo consulto e - riferisce il Corriere dello Sport - non è da escludere l'eventualità dell'operazione, che chiuderebbe in anticipo la sua stagione.