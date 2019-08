Inter, Icardi ribadisce il no alla cessione ma il Napoli spera ancora

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Perché non vuoi andare via?" - Chiede Steven Zhang Jr. a Mauro Icardi: "Perché non voglio andarmene..." ha risposto semplicemente Maurito. Questo è quanto accaduto nel confronto di ieri tra l'Inter e il giocatore ai margini della rosa ormai da settimane ma che resiste davanti a tutte le proposte e a tutti gli ultimatum presentati dai dirigenti nerazzurri. Wanda Nara sarebbe anche dell'idea che una cessione potrebbe favorirlo, ma è lui per ora è irremovibile. Una porticina va comunque tenuta aperta vista l'influenza della moglie, con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che dopo un consulto con Giuntoli e nonostante l'accordo con Llorente, ha deciso di prendere ancora tempo per aspettare il 9 argentino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.