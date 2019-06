Inter, Icardi rifiuta Napoli e Roma. Scambio con Dybala difficile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter tiene banco il futuro di Mauro Icardi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'attaccante nerazzrruo e Wanda Nara avrebbero già rifiutato le proposte di Napoli e Roma: l'ex capitano e la moglie/agente vorrebbero solo la Juventus, ma l'affare è in alto mare perché Dybala, oggetto dei desideri dell'Inter, tentenna. Le altre contropartite, Mandzukic e Cuadrado, non convincono i nerazzurri. Quale futuro quindi per Icardi? Il concetto che Marotta e Ausilio esprimeranno a Wanda Nara sembra chiaro: "Cessione o permanenza ai margini del progetto".