Inter, Icardi s'è rifiutato di volare per Vienna: il club valuta la sanzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato Mauro Icardi a non voler partire per Vienna nella giornata di ieri, non Luciano Spalletti a non convocarlo. A renderlo noto è stato lo stesso manager di Certaldo nella conferenza stampa di ieri , alla vigilia della sfida contro il Rapid valida per l'andata dei sedicesimi di finale.

Adesso, scrive la 'Gazzetta dello Sport', probabile una sanzione che deciderà l'ad Giuseppe Marotta rimasto a Milano per smaltire i postumi dell'influenza degli scorsi giorni. Il club sta valutando una multa o l'esclusione dalla lista dei convocati per la prossima gara di campionato contro la Sampdoria.