Inter, Icardi s'è sentito tradito. Giornata casalinga per smaltire la rabbia

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ricostruisce il pomeriggio di Mauro Icardi, centravanti argentino a cui l'Inter nella giornata di ieri ha deciso di togliere la fascia di capitano. Subito dopo la comunicazione, arrivata nel corso di un confronto in cui erano presenti Spalletti e tre dirigenti , Mauro Icardi ha fatto sapere di non voler partire col resto della squadra per Vienna e ha lasciato Appiano Gentile per fare rapidamente ritorno a casa nei pressi di San Siro.

Icardi s'è sentito tradito e ha passato il resto del pomeriggio tra le mura domestiche per provare a smaltire la rabbia grazie all'affetto e al calore di Wanda Nara e dei figli. La stessa moglie-agente ha deciso di non replicare tramite social o dichiarazioni alla decisione del club, concentrandosi solo sull'umore dell'ex capitano che questa mattina s'è regolarmente presentato ad Appiano per allenarsi con chi non è partito per Vienna.