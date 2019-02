© foto di PhotoViews

Dopo la prestazione totalmente insufficiente contro il Bologna e la sesta partita senza segnare, Mauro Icardi ha ricevuto diverse critiche per un post apparso sui social nella notte di ieri: "Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. Se non la ami quando perde, non amarla quando vince".