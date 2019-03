© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nelle ultime ore Mauro Icardi ha incontrato Luciano Spalletti e lo staff medico nerazzurri: Maurito sostiene di non riuscire ancora a giocare a causa del dolore alla gamba, per questo motivo non sarà convocato per la gara di Europa League contro l'Eintracht né presumibilmente per le successive sfide fino a dopo il derby del 17 marzo. Solo allora, durante la pausa nazionali, andrà in scena il colloquio fra il numero 9 dell'Inter e la dirigenza al completo, con anche Steven Zhang presente, alla ricerca di una via per poter continuare insieme quantomeno fino a fine stagione.