Mauro Icardi è un separato in casa ad Appiano Gentile. Come riportato da Sky Sport, per l'ormai ex capitano dell'Inter - che salvo sorprese dell'ultimo minuto non sarà neanche in tribuna a San Siro in occasione del match contro la Samp - si prospetta un futuro sul mercato. Il problema sarà decifrare le condizioni di un'eventuale partenza: difficile, infatti, che possa arrivare un'offerta pari al valore della clausola rescissoria (110 milioni di euro, valida dal 1 al 15 luglio). Dal punto di vista dell'eventuale acquirente, tra l'altro, come sottolineato da Sky chi acquisterebbe Icardi si porterebbe con sé tutto il "carrozzone" che l'argentino si porta dietro.