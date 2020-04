Inter, Icardi si allontana sempre di più dal Paris Saint-Germain

Sportweek di questa settimana fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. La permanenza del giocatore al Paris Saint-Germain (che ha il diritto di riscatto per 70 milioni) è più incerta che mai. La festa di compleanno dell'argentino organizzata da Wanda Nara e che ha coinvolto altri giocatori del PSG non è andata giù alla dirigenza parigina e soprattutto alla proprietà qatariota. Le sue caratteristiche tecniche, inoltre, non sembrano necessarie con la squadra che si affida soprattutto a giocatori estrosi come Mbaoppé, Neymar e Di Maria e gli stessi tifosi preferiscono Edinson Cavani.