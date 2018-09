Inter-Icardi, si tratta sui bonus. La trattativa per il rinnovo va avanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la trattativa tra l'Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto sino al 2023. L'attaccante argentino guadagna attualmente 4.5 mln di euro più bonus e presto sottoscriverà un nuovo accordo a cifre più alte.

Il club nerazzurro - scrive la Gazzetta dello Sport - offre tra i 5 e i 6 milioni di euro, ma le parti in questi giorni sono al lavoro soprattutto sui bonus, aspetto fondamentale per la chiusura dell'accordo.