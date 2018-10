Inter, Icardi: "Siamo tutti leader. A Barcellona per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, capitano dell’Inter e match winner nel derby, ha parlato ai microfoni di rai Sport: “Grazie per i complimenti. Io leader? Faccio quello che devo fare, devo trascinare la squadra con i miei gol. Bisogna essere tutti leader nello spogliatoio. Ci sono tanti giocatori che sono leader. È una vittoria importantissima per noi, abbiamo fatto un bel filotto di vittorie in campionato e in Champions e ora dobbiamo continuare così. Il Barcellona? Dobbiamo andare lì a vincere e ad esprimere le qualità che abbiamo. Sappiamo che giochiamo contro una grandissima squadra, ma sappiamo di poter fare male. Messi out? Peccato, è bello giocare contro i grandi giocatori. Dall’altro lato però è una fortuna”.

L’Inter è rientrata nel giro Scudetto? “Presto per parlare di Scudetto, siamo ancora a ottobre. Sappiamo che dobbiamo vincere, fare punti, abituarci a vincere con continuità che è quello che ci è mancato negli ultimi anni. A fine anno si vedrà dove saremo”.

Questa squadra ha la determinazione per puntare nello Scudetto viste le tante vittorie nel finale. “La voglia c’è sempre, la voglia di vincere qualcosa, io voglio vincere qualcosa con questa squadra, ma è presto per parlare. Stiamo costruendo una base per poi puntare a cose importanti. Siamo in Champions, dobbiamo continuare così e poi pensare più in alto”.

Ti sei sentito meno solo in area nel finale? “Siamo arrivati tante volte in area, non ero da solo. Il gol è arrivato su un grandissimo cross di Vecino. Abbiamo creato tanto e questo è importante per vincere le partite”.