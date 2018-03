Inter, Icardi: "Sogno un gol in finale di Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato alla tv tematica del club nerazzurro. "Sono migliorato in tante cose. In particolare, sono più sereno in campo rispetto all'inizio. In questo modo sei più tranquillo, più agile nel pensare. E poi non si smette mai di imparare. Io ho 25 anni e ho ancora un margine molto ampio per crescere. Accetto sempre i consigli di compagni e allenatori per questo motivo. Sogno di fare gol in una finale di Champions o di un Mondiale". Una parola anche sui gol contro Juventus e Milan. "Bello segnare di testa contro la Juve. Era una partita difficile (parla del 2-1 del 2016, ndr) poi è arrivata questa palla alta, anche un po' bagnata, ed è stato un bellissimo gol. Il secondo gol nel derby è stato una cosa diversa, ho avuto la fortuna di non prenderla benissimo ed è andata sull'altro palo".