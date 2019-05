© foto di Insidefoto/Image Sport

Finisce, probabilmente, nel peggiore dei modi l’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter. L’attaccante e ormai ex capitano nerazzurro è stato sostituito al 72’ da Lautaro Martinez dopo aver fallito il calcio di rigore del possibile 2-0. Fischi copiosi al momento della sostituzione, sia per il penalty fallito che per le vicende che lo hanno visto protagonista nei mesi scorsi e che hanno portato alla rimozione della fascia.