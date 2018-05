Inter, Icardi: "Speriamo che la Lazio non vinca a Crotone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi commenta ai microfoni di Inter TV il ko interno con il Sassuolo: "Applaudire il pubblico era il minimo che potessimo fare, come ringraziare tutti quelli che sono venuti a supportarci facendo dell'Inter la squadra con più presenza allo stadio, più di un milione nell'anno. Volevamo un altro risultato per ringraziali ma è andata così. Capitano quelle partite in cui il portiere avversario para tutto e noi non siamo riusciti a concretizzare al meglio. Vedremo cosa farà la Lazio, speriamo che non vinca così almeno possiamo giocarci un'altra chance a Roma, purtroppo dipendiamo da questo adesso non più solo da noi. Si è visto però il nostro fare gruppo, dopo quello che è successo con la Juve abbiamo dimostrato cuore, voglia di fare bene, per noi e per la nostra gente. Dopo lo svantaggio ci abbiamo provato, non siamo riusciti a segnare e i tre punti non sono arrivati, ma i valori di questa squadra si vedono ogni settimana".