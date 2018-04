Inter, Icardi: "Spero di sbloccarmi oggi. Con la Dea è sempre dura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della partita di Bergamo, il capitano dell'Inter Mauro Icardi ha parlato così ai microfoni di InterTV: "Dicono che non segno da due partite? È vero e avrei potuto farlo, soprattutto nel derby, mentre a Torino è stato bravo il portiere. Spero di sbloccarmi oggi. Qui per noi non è mai stata facile. L'Atalanta è molto organizzata, gioca a tutto campo uno contro uno. Noi dobbiamo fare una buona partita per vincere e raggiungere l'obiettivo. Io e Papu Gomez? Spero che oggi lui stia tranquillo e che i nostri difensori possano bloccarlo, sappiamo che può fare la differenza".