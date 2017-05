Inter, Icardi: "Stagione condizionata dall'addio di Mancini. Suning ci è vicina"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista dell'International Champions Cup, che vedrà l’Inter impegnata in Cina e Singapore, il portale Sina.com ha intervistato il capitano nerazzurro Mauro Icardi. Queste le sue principali dichiarazioni: "Non ci aspettavamo questo genere di risultati. Per un certo periodo, con Pioli abbiamo giocato bene, ma poi abbiamo avuto molte difficoltà. Le prestazioni della squadra non sono state buone e abbiamo perso molte partite. Non so quale sia la vera ragione, forse il problema più grande è stato l’inizio della stagione. Mancini è andato via prima dell’inizio del campionato e questo ci ha colpito. Suning? Da quando hanno rilevato l’Inter è cambiato molto. Suning è una grande azienda, ci hanno sempre dato molto sostegno. Per esempio, Steven Zhang è sempre a Milano e possiamo sentire il suo appoggio. Tutto il personale lavora sodo per creare condizioni favorevoli: sentiamo il sostegno non solo di Steven, ma di tutti".