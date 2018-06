Inter-Icardi, stallo sul rinnovo. Per il momento la clausola resta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Inter continua a tener banco il tormentone legato al futuro di Mauro Icardi. Un tormentone che potrebbe durare a lungo, almeno fino al 17 agosto che sarà la nuova data di chiusura del calciomercato. Il capitano nerazzurro allo stato attuale è partito per le vacanze senza aver parlato con la società di un rinnovo che sembrava scontato e che invece adesso sta tenendo sulle spine dirigenza e tifosi. Allo stato attuale, la clausola rescissoria resta dov’è. Anzi, il club non si opporrebbe nel caso in cui qualcuno decidesse di pagarla, mettendo a segno una cessione che sanerebbe i conti per il Fair Play Finanziario con l’Uefa.

La clausola, come noto, è da 110 milioni di euro ed è valida solo per l’estero dall’1 al 15 luglio. Allo stato attuale l’Inter, il giocatore e il suo entourage - rappresentato dalla moglie Wanda Nara - non hanno parlato di rinnovo, di ritocco dell’ingaggio né dell’aumento o rimozione della clausola rescissoria. Le parti si rincontreranno al ritorno dalle ferie del calciatore. Per il momento la clausola resta. E i tifosi inevitabilmente tremano.