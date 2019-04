© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi torna a vestire la maglia dell'Inter. In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha annunciato che sarà nella lista dei convocati e che contro il Genoa partirà dal primo minuto . Significativa anche la foto postata dall'ex capitano nerazzurro, che ha postato una foto in cui torna a indossare la maglia dell'Inter. In basso l'immagine.