Inter, Icardi sui social: "Bravi ragazzi, grande partita"

Il capitano dell’Inter Mauro Icardi ha commentato così sui social il successo contro il Genoa: “Bravi ragazzi, grande partita" ha scritto su Instagram l'attaccante argentino, oggi in panchina per 90' per ricaricare le batteria in vista del Barcellona, in arrivo martedì sera a San Siro.