Inter, Icardi: "Tanta delusione, ho un problema al ginocchio da un anno"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo, il capitano dell'Inter Mauro Icardi è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Quanta delusione?

"C'è tanta delusione perché avevamo un altro obiettivo e non ce l'abbiamo fatta. L'obiettivo era vincere e poi andare a giocarci le nostre chance a Roma, non ce l'abbiamo fatta e ora dobbiamo aspettare le gara di domani".

Poco rabbiosi?

"Non penso, abbiamo cercato di fare gol dal primo minuto poi è arrivata la punizione un po' dubbia del gol che ci ha penalizzati. Ma abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista del gioco e del carattere, poi loro sono stati bravi nelle ripartenze e nel gol".

Cosa vuol dire non arrivare in Champions?

"Non lo so, è l'obiettivo di tutti ma faremo il tifo per il Crotone domani e poi vedremo".

C'è anche la classifica marcatori da vincere, ma senza Champions cosa significa per te?

"Per me vuol dire non aver raggiunto un obiettivo che avevo, la classifica marcatori manca una partita ci vedremo a Roma e vedremo come andrà, ma il mio obiettivo è sempre stato giocare in Champions, anche negli altri anni, e non ce l'abbiamo mai fatta, abbiamo ancora una piccola speranza domani, speriamo così di giocarcela a Roma".

L'eventuale traguardo mancato lo porterebbe a fare valutazioni sul futuro?

"Lo dico ogni anno, tutto questo è figlio di quanto faccio all'Inter, i gol e le prestazioni. Quando finisce l'anno ci parleremo col club e vedremo cosa sarà meglio per loro. Io voglio sempre il bene della squadra".

Sulle condizioni fisiche?

"Il problema al ginocchio ce l'ho da un anno, mi dà un po' fastidio ma cerco di giocare sempre. Per il Mondiale sarà decisione del ct, posso fare ancora un mese così. Sono tranquillo, se arriverà la Nazionale sarà frutto di quanto fatto con l'Inter, se non arriverà farò riposare il ginocchio.

Le vacanze?

"Non abbiamo deciso niente, le mie vacanze le farò a Milano perché i bambini devono finire la scuola fino a fine giugno e poi vedremo".