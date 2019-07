Inter, Icardi torna dalle vacanze. In settimana incontro Marotta-Wanda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Detto del corteggiamento, ancora da verificare, del Barcellona a Martinez, la vicenda di Mauro Icardi è decisamente più chiara. L’attaccante di Rosario, che ha concluso il viaggio tra Giappone e Polinesia insieme a Wanda Nara, è atterrato a Milano e si prepara a vivere gli ultimi giorni di relax prima di presentarsi domenica al raduno dell'Inter. Marotta - sottolinea il Corriere dello Sport - conta in settimana di parlare con la moglie-agente del numero 9.

Faccia a faccia - Wanda non prende in considerazione una partenza del marito e la volontà della famiglia è quella di restare a Milano. Il rischio che la tensione salga altissima c’è, soprattutto quando la squadra sarà in ritiro a Lugano e magari Maurito non giocherà né le amichevoli né prenderà parte alle esercitazioni tattiche.

Soluzione Juve - Il caso avrebbe potuto essere risolto con un trasferimento in bianconero, ma per il momento le due società non ne hanno mai parlato davvero. Oggi Marotta e Agnelli si vedranno in Lega, anche se non è il luogo più appropriato dove discutere di un affare tanto delicato.