© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lettera di Mauro Icardi pubblicata ieri sui social dall'ex capitano nerazzurro non è piaciuta affatto all'Inter. Si tratta dell'ennesima uscita sgradita con la società che non si aspettava un'altra polemica come questa a poche ore da una sfida importante come quella di Cagliari. Non ci sono riferimenti alla squadra, allo spogliatoio e alla delicatezza del momento che sta attraversando la rosa nerazzurra. In più, il club aveva chiesto espressamente all'argentino di tenere un profilo basso e lui l'ha sfidato ancora una volta con questa uscita più che pubblica non condivisa dalla stessa società. Nessuna parola di pentimento per una situazione che si trascina da giorni e che in qualche modo colpisce l'ambiente ma anche il potenziale rendimento della squadra. L'Inter vorrebbe che lui facesse un passo verso i compagni, l'allenatore e il club, magari con un confronto chiaro nello spogliatoio, che però non arriva. Mauro resta sul lettino dei massaggi e scrive sui social. E la sua avventura in nerazzurro è ogni giorno più vicina ai titoli di coda. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.