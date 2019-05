© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Mauro Icardi? Secondo la Gazzetta dello Sport il mercato attaccanti dell'Inter potrà sbloccarsi solo dopo la cessione dell'ex capitano. Ma ad oggi, nella sede nerazzurra, non è arrivata neanche un'offerta reale e concreta.

Cifre e pretendenti - La clausola di Maurito ammonta a 110 milioni di euro, è valida solo per l'estero ed è esercitabile entro il 15 luglio. Ma appare impossibile immaginare qualche squadra intenzionata a pagarla, visto che il suo valore è sceso in maniera importante in questa stagione. L'Inter comunque non accetterà offerte inferiori ai 70 milioni di euro, col giocatore che vorrebbe restare in Italia, dove solo la Juventus sembra avere la forza economica per sostenere una tale operazione. In Spagna, invece, sull'argentino continua ad esserci l'Atletico Madrid che presto sarà orfano di Griezmann.