© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il divorzio a fine stagione tra l'Inter e Mauro Icardi è certo e per questo i nerazzurri stanno già iniziando a vagliare il mercato per trovare il miglior sostituto del calciatore argentino. Con la Juventus interessata, la risposta meneghina sarebbe semplice: scambio con Dybala o niente. Con la Joya si andrebbe a prendere anche un altro attaccante, che possa giocare centravanti, uno come Dzeko per intendersi. Uno che porti quindi esperienza e gol a basso costo. Per il dopo Maurito piace molto anche Jovic dell'Eintracht (di proprietà del Benfica). Tra i nomi più di grido ci sono quelli di Lukaku e Benzema, anche se entrambi rischiano di avere un prezzo molto alto anche per le casse ricche di Suning.