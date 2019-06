Inter, Icardi via entro il 30 giugno. Juve e Atletico le due candidate forti

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter, si legge sulla Gazzetta dello Sport, vuol concludere la cessione di Mauro Icardi entro e non oltre il 30 giugno. E i motivi sono sostanzialmente due: il primo riguarda il Financial Fair Play della UEFA e i 40 milioni di plusvalenze da mettere a bilancio entro fine mese. Il secondo, di campo, è legato al ritiro estivo con Antonio Conte che vorrebbe risolvere tutto prima dell'inizio della preseason.

Cifre e interessi - I 110 milioni della clausola, valida per la prima metà di luglio, non sono una cifra compatibile con l'attualità. Per questo l'Inter si 'accontenterà' di 70 milioni, pagabili anche tramite contropartite. L'Atletico Madrid resta sullo sfondo, ma la squadra ad oggi più vicina sembra essere comunque la Juventus. E lo scambio con Paulo Dybala continua a sembrare ipotesi buona per entrambe le parti in causa.