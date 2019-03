© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi verso l'addio in estate all'Inter. Nessuna sorpresa ma la sensazione cresce giorno dopo giorno. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che Steven Zhang, vicepresidente della società nerazzurra, ha dato l'input alla dirigenza. Vuole risolvere il caso relativo all'ex Capitano, la proprietà non vuole vivere due mesi e mezzo di stagione con il tormentone Icardi. Tra domani o forse oggi, il confronto tra l'argentino, Spalletti, la dirigenza e il medico Volpi.