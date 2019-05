© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il futuro di Mauro Icardi, a meno di clamorose sorpresa, sarà lontano da Milano, scrive questa mattina Tuttosport. L’Inter, che ha avuto il via libera anche da Antonio Conte, cercherà di piazzare Icardi attraverso uno scambio - Dybala o Lukaku, per esempio - che permetta di poter portare a Milano un giocatore apprezzato dal futuro allenatore e al tempo stesso di mettere a bilancio una notevole plusvalenza . Anche perché è impossibile pensare che un club metta sul piatto i 110 milioni della clausola di rescissione. L’Inter direbbe sì a 70-80 milioni, ma ad oggi non sembrano esserci squadre disponibili a trattare Icardi per quelle cifre.