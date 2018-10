Inter, Icardi: "Vittoria meritata, ma da domani testa al Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, match winner nel derby, ha commentato così ai microfoni di Inter Tv la stracittadina vinta dai nerazzurri: “"Partita giocata bene fin dall'inizio, avremo dovuto chiuderla prima viste le tante occasioni. Ma vincere un derby così alla fine è spettacolare. La voce? Non ce l'ho più, ho urlato troppo. Ringrazio tutti i tifosi, quelli qui a San Siro e quelli a casa, sono spettacolari".

Cinque gol di fila al Milan: primo nerazzurro nella storia. "La cosa importante è che gli ultimi 4 sono serviti per una vittoria. Quando ho visto il cross non ho pensato nulla, il loro difensore mi teneva per la maglia ma sono riuscito a scappare".

Ci hai preso gusto con i gol al Milan nel finale? "Ripeto, bisognava chiuderla prima per non soffrire, noi e i tifosi. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato continuità. Ora bisogna continuare".

Le emozioni del gol? "Non si possono spiegare. Posso solo dire: goduria. Vincere così, con un gol mio alla fine, è davvero impossibile da spiegare. L'esultanza con la maglia come l'anno scorso? Non volevo prendere un cartellino".

Ora il Barcellona... "Testa già al Barça. Stasera a casa tranquilli e da domani lavoriamo per il match di Champions", riporta Fcinternews.it.