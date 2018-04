Inter, Icardi: "Vogliamo la Champions League, dipende tutto da noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, capitano dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta: “In trasferta abbiamo fatto fatica, ma dobbiamo invertire il trend. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, vogliamo fare bene anche se non avremo i 60.000 di San Siro. Siamo consapevoli che dipende sempre da noi, abbiamo questa fortuna. Vogliamo la Champions, nelle ultime due partite siamo stati sfortunati ed abbiamo raccolto un punto. Champions, capocannoniere e mondiale? Mi gioco tutto ciò che c’è da giocarsi: sono vicino ad Immobile nella classifica marcatori, ho voglia di conquistare la Champions e per il mondiale dipende dal ct. Io faccio il meglio per l’Inter, la convocazione con l’Argentina sarebbe un premio”.