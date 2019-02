Fonte: fcinternews.it

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, Mauro Icardi vorrebbe un confronto pubblico, una conferenza stampa, magari insieme a Marotta e Luciano Spalletti, per chiarire. L’entourage smentisce con forza le frizioni con i compagni, sottolinea anzi che tanti dallo spogliatoio gli hanno scritto messaggi come "sei tu il mio unico capitano". Anche l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che aveva pubblicamente criticato la decisione di togliergli la fascia, ha chiamato la famiglia Icardi e parlato con Wanda per rincuorarla. L’ex capitano è irremovibile, è pronto a restare fino alla fine del contratto (2021) da separato in casa. Difficile accada. Wanda ha un ottimo rapporto con Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve che resta una possibile via d’uscita, così come il Chelsea. Un futuro a Milano è davvero difficile da immaginare.