Inter, Icardi vuole completare il tour del gol: mancano Bergamo e Parma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi sta vivendo un ottimo momento di forma. L'attaccante argentino, arrivato già a quota 116 reti in maglia nerazzurra, punta un grande ex bomber dell'Inter del passato, Bobo Vieri, che di gol ne ha realizzati 123. Ma l'ex Sampdoria vuole raggiungere un altro traguardo: segnare almeno un gol in tutti gli stadi dell'attuale Serie A. Al momento gliene mancano solo due, il Tardini e l'Atleti Azzurri d'Italia, e domenica l'Inter farà visita all'Atalanta. Aspettando l'incrocio con la squadra di D'Aversa, che avverà il prossimo 10 febbraio, Maurito è pronto a trascinare la formazione di Spalletti, alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato, contro un avversario in ripresa e sempre ostico nel recente passato.