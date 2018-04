Inter, Icardi vuole restare ma a decidere sarà la Champions League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la gara pareggiata contro la Juventus alla 19esima giornata di campionato e fino al rientro dopo l'infortunio nella partita pareggiata contro il Napoli, Mauro Icardi ha segnato solo 2 reti. Un quasi digiuno che è coinciso col momento più nero della squadra di Spalletti, capace di conquistare solo 13 punti in 11 giornate, un andamento lento molto lontano da ciò che serve per conquistare la Champions. Poi Maurito è tornato. Il capitano interista nelle ultime due giornate ha messo a segno addirittura 6 gol, tornando alle medie che più gli competono con ben 24 reti in 25 gare disputate. Ci vuole poco per capire quanto la rosa nerazzurra sia dipendente dalle reti del proprio numero nove. Che sia un bene o un male, poco importa, visto che adesso tutta la squadra è tornata a girare e soprattutto lo stesso argentino ha dimostrato di aver recuperato la forma dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori a febbraio.

Il vero problema che si porrà ai dirigenti dell'Inter e a Spalletti tra un paio di mesi è quello relativo al futuro del giocatore. Con la Champions, non ci sarebbero dubbi. Lo stesso Icardi ha confermato anche dopo il Verona di voler restare e dunque che il rinnovo è una trattativa che prima o dopo si concluderà positivamente. E' ovvio però che, dopo i tanti anni passati alla Pinetina, senza la conquista di un posto nella massima competizione europea per club, lo stesso argentino potrebbe cambiare idea. Non ha mai giocato una partita in Champions e per uno come lui non può altro che essere un problema non da poco. Mettiamola così: il futuro interista di Icardi è tutto nelle mani dello stesso attaccante e...di tutta l'Inter. Milan, Torino e Atalanta, ovvero le prossime tre sfide, saranno determinanti per capire se questo obiettivo potrà essere conseguito.

Spalletti si augura di sì, e non solo per Icardi. Il mercato di Suning infatti dipenderà completamente dalla Champions. Conquistandola, il portafoglio si aprirà automaticamente, altrimenti l'autofinanziamento porterà a cessioni eccellenti e a una squadra sempre in bilico tra i grandi palcoscenici e l'Europa League.