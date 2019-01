Inter-Icardi, Wanda chiede 10mln a stagione. Possibile clausola a 250mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter c'è da fare i conti con il prossimo summit che il club avrà con Wanda Nada, moglie-agente di Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport fa sapere che la procuratrice chiederà un aumento dell'ingaggio fino a toccare quota 10 milioni di euro perché, secondo quanto sostenuto a casa di Maurito, il calciatore dell'Inter non può guadagnare meno dei connazionali Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. L'ex Napoli intasca 9,5 milioni a stagione, mentre la Joya ex Palermo arriva a 7,5 milioni. Intanto Wanda vuole eliminare la clausola rescissoria dall'accordo con l'Inter, attualmente fissata a 110 milioni di euro, ma sarebbe disposta ad accettare l'aumento fino a quota 250 milioni di euro qualora dovesse essere accontentata sull'ingaggio.