Allan è una delle idee che potrebbe fare al caso dell'Inter anche se De Laurentiis non è intenzionato a lasciarlo partire a gennaio. I nerazzurri potrebbero comunque farsi vivi in vista della prossima estate, ma solo nel caso in cui il Napoli sia disposto ad accettare una contropartita a scelta tra Politano, Vecino o Gagliardini per abbassare le pretese sul prezzo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.