Stephanie Figer, agente che gestisce il portiere classe 2000 del Cruzeiro Gabriel Brazao, è stata contattata da Superesportes per parlare della notizia rimbalzata ieri in Italia circa l'intenzione dell'Inter di mettere sotto contratto il giovane estremo difensore. La Figer, attraverso il suo staff, non ha fatto nello specifico il nome del club nerazzurro, ma ha confermato di avere ricevuto numerose richieste da parte di club europei per il ragazzo. Per i club esteri, riporta il portale, c'è una clausola rescissoria di 45 milioni di euro.