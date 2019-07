Inter, idea Emerson Palmieri: il Chelsea lo considera cedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola parla delle idee mercato dell'Inter di Antonio Conte. Valutazioni in corso per quanto riguarda presente e futuro di Ivan Perisic, uno degli eventuali nomi per la successione è Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano è stato jolly prezioso per il neo tecnico dei milanesi al Chelsea dove adesso non è considerato tra i titolari da Frank Lampard.