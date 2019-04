© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sportmediaset fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega che Ivan Perisic al momento è l’indiziato principale per far cassa nel club nerazzurro. Il vice campione del mondo croato, che da sempre vuole giocare in Premier League, potrebbe lasciare la fascia sinistra a Josip Ilicic che è stato avvistato sabato sera in tribuna a San Siro a vedere Inter-Juve.

Ilicic: pallino nerazzurro Marotta e Ausilio hanno seguito con attenzione la grande stagione dell’esterno sloveno di Gasperini, già molto vicino a trasferirsi a Milano l’estate scorsa, e le sue prestazioni (11 gol e 7 assist) stanno convincendo la dirigenza dell’Inter ad accelerare la corsia preferenziale con il club bergamasco per rinforzare la fascia sinistra.