Non c'è solo il mercato di gennaio nei pensieri dell'Inter. Occhi anche all'estate e alle eventuali occasioni fra i giocatori in scadenza di contratto. Non si tratta però di Christian Eriksen, centrocampista in uscita dal Totteham, bensì di Dries Mertens. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero pensando al belga in scadenza col Napoli su suggerimento del connazionale Romelu Lukaku. Molto comunque dipenderà dalla trattativa in essere per il rinnovo di contratto con la società partenopea.