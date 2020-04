Inter, idea Mertens sempre attuale: gli abboccamenti da gennaio ad oggi

L’attacco dell’Inter nella prossima stagione potrebbe subire dei cambiamenti di grande rilievo. Al fianco della certezza Lukaku, infatti, sono tante le discussioni che riguardano gli altri interpreti del ruolo attualmente presenti in rosa. A partire evidentemente da Lautaro Martinez con la corte serrata ma fin qui poco concreta predisposta dal Barcellona, sono ad arrivare ad Alexis Sanchez. Difficile se non impossibile, che i nerazzurri riescano a trovare una quadra con lo United per tramutare in definitivo il trasferimento a titolo temporaneo della passata estate, ed allora via alle possibili alternative con un nome che, dalla fine di gennaio, è oggetto di forte considerazione. Si tratta di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli, con un rinnovo con i partenopei che da più parti era stato dato per concluso senza mai essere stato ratificato definitivamente e dunque con la possibilità sempre concreta che alla fine proprio l’interesse dei nerazzurri possa avere la meglio. Il belga, che la certezza di cui sopra, ovvero Lukaku, lo conosce alla perfezione, rappresenterebbe per caratteristiche il completamento ideale di un reparto avanzato in cui ci sarà da sostituire il tassello attualmente rappresentato da Alexis Sanchez. Per questo motivo la pista che potrebbe portare a Milano l’attaccante azzurro è da tenere in attenta considerazione.